Bankalara Yılın İlk Ayında 2,3 Milyon Çek İbraz Edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu yılın ocak ayında bankalara toplam tutarı 87 milyar lira olan 2,3 milyon adet çekin ibraz edildiğini duyurdu.



TBB Risk Merkezi tarafından yayımlanan Ocak Ayı Çek Raporu'na göre, bu yılın ilk ayında bankalara ibraz edilen 360 bin keşideciye ait 2,3 milyon adet çekin toplam tutarı 87 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı ayına göre çek tutarı yüzde 26, keşideci sayısı yüzde 2 ve çek adedi yüzde 11 arttı.

Ocak ayında bankalara ibrazında 11 bin keşideciye ait 1,8 milyar liralık 43 bin çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 3 bin keşideciye ait toplam 171 milyon liralık 4 bin 412 adet çek daha sonra ödendi.



Bu yılın ilk ayında 2017'nin aynı ayına kıyasla karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 19, keşideci sayısı yüzde 36 ve çek adedi ise yüzde 34 azaldı.



Ocakta karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar bazında 1,2 puan azalarak yüzde 2,1, adet bazında ise 1,3 puan gerileyerek yüzde 1,9 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı ve adedinin en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Adana oldu. Aynı dönemde keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya şeklinde sıralandı.



Tutar bazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il yüzde 6,7 ile Mardin, olurken, bu kenti yüzde 6,4 ile Sivas, yüzde 6,4 ile Osmaniye, yüzde 6,2 ile Artvin ve yüzde 4,7 ile Bitlis takip etti.