Bankalar yeni mesai saati uygulamasına başladı Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı bankalar bugün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmaya başladı.

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı bankalar bugün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmaya başladı. Banka önünde zaman zaman kuyruk oluştuğu görülürken, sırası gelen vatandaşlar tek tek içeri alındı.

Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde bazı bankalara yeni düzenleme getirildi. Bankalar bugün itibariyle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmaya başladı. Mesai saatinin gelmesiyle görevliler sıra bekleyen vatandaşları içeriye alarak işlemini yaptı. Zaman zaman kuyruklar oluşurken, işlemleri biten kişilerin çıkmasının ardından sıradaki vatandaşlar tek tek içeriye alındı. Sırada bekleyen vatandaşların korona salgınından dolayı mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştığı görüldü.

Sıra bekleyen Ender Topbaş isimli vatandaş, mecbur kaldığı için dışarıya çıktığını ifade ederek, "Doğru bir karar aslında kimsenin dışarıya çıkmaması lazım herkes evinde olursa daha sağlıklı olur özellikle yaşlı insanların dışarıda olması doğru değil. Çok acil ihtiyacım elden ödemem olduğu için geldim. Maraton koşan biriyim 52 yaşındayım aslında benim burada olmam doğru değil ama herkes evinde istirahatini yapıp kararlara saygı duyması lazım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA