Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor
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İnegöl

Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviye çıkarıldı.

26.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:12
Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor

BURSA - Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviye çıkarıldı. Ancak tüm uyarılara rağmen vatandaşlar sokağa çıkmak zorunda kalıyor. Bankalarda işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. İçeriye tek tek alınan vatandaşlar 1 metre mesafesini dikkat etmiyor.

Korona virüsü nedeniyle yetkililer acil işleri olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarını sürdürüyor. Ancak dışarıya çıkan vatandaşlar işlemleri yaptırmak için banklar ve resmi kurumlara akın ediyor. Tehlikenin bir başka boyutu ise yakın temas. Bunun için içeride çalışanlar kendilerini koruma alırken, dışarıda kalanlar ise 1 metre kuralına dikkat etmiyor. Sıra halinde içeriye alınan vatandaşlar mecburen birlerine temas ediyor. İnegöl polisi kalabalık alanlarda sık sık devriye gezerek vatandaşları mesafe konusunda uyarıyor. Fakat yapılan o kadar uyarılara rağmen vatandaşlar sıralarını kaybetmek için çaresizce bildiğini okumaktan başka çaresi kalmıyor. Yapılan yeni düzenlemelerle bankalar 12.00'de itibaren hizmet veriyor durum böyle olunca kalabalık bir ortam oluşuyor. İçeridekiler kendilerini güvenceye alırken dışarıdakiler ise risk altında. Saatlerce bekleyen vatandaşlar aynı riski evlerine taşıyor.

Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Kaynak: İHA

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Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor

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