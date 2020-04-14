Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu
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Şanlıurfa, Polis, Banka, Güncel

Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu

Ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

14.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:30
Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu

Ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından birçok kişi bankalara akın etti. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara emniyet güçleri sık sık uyarıda bulundu. Özel ve kamu bankalarının önünde uzun kuyruklar oluşması bir takım tedbirleri de beraberinde getirdi. Banka şubelerinde güvenlik personelleri ve polis, insanlar arasında en az 2 metrelik mesafenin korunmasına yönelik tedbir aldı. Polisler, bazı yaşlılara kimlik sordu ve sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulundu. Ayrıca ekip araçlarıyla banka önlerinde anons yapan polis, virüse karşı yakın temasın sebep olacağı tehlikeleri de anlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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