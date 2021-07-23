Bankalar ne zaman açılıyor? Pazartesi günü bankalar açılıyor mu?

Bankaların çalışma saatleri Kurban Bayramı tatili devam ederken gündeme geldi. 20 Temmuz tarihinde başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz tarihine kadar sürecek. Yılın ikinci dini bayramı dolayısı ise tatile giren bankalar bayram sonrası eski mesai sistemine geri dönecek. Havale, EFT gibi işlemlerini bankacılık sistemlerini kullanarak yapacak olanlar, "Bankalar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına göre hareket edecek. Peki, Bankalar ne zaman açılıyor? Pazartesi günü bankalar açılıyor mu?

Bankaların çalışma saatleri Kurban Bayramı tatili devam ederken gündeme geldi. 20 Temmuz tarihinde başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz tarihine kadar sürecek. Yılın ikinci dini bayramı dolayısı ise tatile giren bankalar bayram sonrası eski mesai sistemine geri dönecek. Havale, EFT gibi işlemlerini bankacılık sistemlerini kullanarak yapacak olanlar, "Bankalar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına göre hareket edecek. Peki, Bankalar ne zaman açılıyor? Pazartesi günü bankalar açılıyor mu? İşte detaylar haberimizde….

BANKLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek. 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar ilan edilen tatil sonrası bankalar 26 Temmuz Pazartesi sabahı açılacak.