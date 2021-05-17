Bankalar ne zaman açılacak? 17 Mayıs 2021 Banka çalışma saatleri nedir?

Tam kapanma sonrası bankalar ne zaman açılacak merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında banka çalışma saatleri merak edildi. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme genelgesinde banka çalışma saatleri detayları haberimizde. Peki, Bankalar ne zaman açılacak? 17 Mayıs 2021 Banka çalışma saatleri neler?

Tam kapanma sonrası bankalar ne zaman açılacak merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında banka çalışma saatleri merak edildi. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme genelgesinde banka çalışma saatleri detayları haberimizde. Peki, Bankalar ne zaman açılacak? 17 Mayıs 2021 Banka çalışma saatleri neler? İşte detaylar haberimizde...

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Dün bayram tatilinin sona ermesiyle beraber bugün bankalar açık olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklanmıştı.

Türkiye Bankalar Birliği tam kapanma sürecinde 03-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek, daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere, tam kapanma kapsamında bankaların müşteri kabul saatlerini, 06-07-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30, arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 9:00-12:30 olarak belirledi.

Diğer günlerde ise, şubelerde 10:00-16:00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edileceğini açıklamıştı. 17 Mayıs günü bankalar çalışmalarına kaldığı yerden devam edecekler.

TAM KAPANMA KARARLARI

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞ ÜSTÜNE VE 18 YAŞ ALTINA SOKAK KISITLAMASI YOK

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Kademeli normalleşme döneminde, hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek. Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

KUAFÖR, AVM GİBİ YERLER HAFTA İÇİ HİZMET VERECEK

Kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak. Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

KISITLAMASIZ GÜN VE SAATLERDE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

KAPALI KALMAYA DEVAM EDECEK İŞLETMELER

17 Mayıs-1 Haziran arasında kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ SÜRDÜRÜLECEK

Kademeli normalleşme döneminde kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma usulleri uygulanmaya devam edilecek, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacak.

HAFTA İÇİ PAZARLAR KURULABİLECEK

Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

RESTORAN VE KAFELER GEL-AL YA DA PAKET SERVİS YAPABİLECEK

Kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

DÜĞÜN, KINA VE NİŞAN MERASİMLERİ YASAK

Kademeli normalleşme döneminde evlendirme işlemleri yapılabilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.

HAFTA SONU SATIŞI YASAK OLAN ÜRÜNLER

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

ANAOKULLARI DIŞINDA UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDİLECEK

Genelgede anaokulları ile ilgili yer alan maddeye göre, kreşler ve anaokulları 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde faaliyetlerine devam edebilecek. Diğer kademeler ise 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek.