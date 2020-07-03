Bankalar kredilerde uygulanan standartları gevşetti Merkez Bankası (TCMB) anketinin sonuçları, bankaların yılın ikinci çeyreğinde bireysel krediler ve işletmelere kullandırdıkları döviz dışı kredilerde uyguladıkları "standartları gevşettiklerini" ortaya koydu.

Merkez Bankası (TCMB) anketinin sonuçları, bankaların yılın ikinci çeyreğinde bireysel krediler ve işletmelere kullandırdıkları döviz dışı kredilerde uyguladıkları "standartları gevşettiklerini" ortaya koydu.

TCMB, bankaların 2020 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile aynı yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarını açıkladı.

Bu dönemde bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları krediler ile tüm bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiğine işaret edilen anket sonuçlarına ilişkin TCMB açıklamasında şöyle denildi: "İşletmelere verilen krediler kredi türüne göre incelendiğindeyse, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm işletme kredi türlerinde standartların gevşediği gözlenmektedir. "Yılın üçüncü çeyreği için beklentiler yabancı para cinsinden açılan işletme kredileri hariç diğer işletme ve bireysel kredi türlerinde gevşemenin devam edeceği yönündedir."Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde işletmelere kullandırılan tüm kredi türlerinde talebin arttığı gözlenmektedir. "Bireysel kredi türlerinde, taşıt kredi taleplerinde artış görülürken, konut ve diğer bireysel kredilerde talepte azalış gözlenmiştir. "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yabancı para cinsinden açılan işletme kredileri hariç diğer işletme ve bireysel kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği yönündedir."Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşediği görülmektedir.

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği yönündedir." (Grafik)

Kaynak: DHA