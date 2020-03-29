Bankalar kredi ötelemesinde cari faiz oranlarını kullanacak
Bankalar, koronavirüs salgınının etkisiyle ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını cari faiz oranlarıyla 3 ay öteleyecek.
29.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:30
Bankalar, koronavirüs salgınının etkisiyle ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını cari faiz oranlarıyla 3 ay öteleyecek.
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Kaynak: Dunya.com