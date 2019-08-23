Bankalar kredi fazilerini düşürdü, en uygun kredi hangi bankada?

Bankalar kredi fazilerini düşürdü, en uygun kredi hangi bankada?

Kamu bankalarının faiz indiriminin ardından özel bankalar da art arda faiz indirimi uygulamaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Temmuz ayında faiz oranlarını yüzde 24'ten 19.75'e düşürmesi sonrası kamu bankaları başta olmak üzere bankaların tamamı faiz oranlarını büyük oranda düşürdü

23.08.2019 20:15
Bankalar kredi fazilerini düşürdü, en uygun kredi hangi bankada?

Kamu bankalarının faiz indiriminin ardından özel bankalar da art arda faiz indirimi uygulamaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayında faiz oranlarını yüzde 24'ten 19.75'e düşürmesi sonrası kamu bankaları başta olmak üzere bankaların tamamı faiz oranlarını büyük oranda düşürdü.


Yüksek faizler sebebiyle azalan kredi talebi ve likidite maliyeleri düşen bankalar, özellikle konut kredisinde yüzde 2'lerden 1.4'lü seviyelere varan indirimler yaptı. Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında bu oran yüzde birin altına düştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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