Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatler neler? Bankalar hangi saatlerde çalışıyor. Bankalara corona virüs ayarlaması!
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Türkiye Bankalar Birliği, Koronavirüs, Güncel

Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatler neler? Bankalar hangi saatlerde çalışıyor. Bankalara corona virüs ayarlaması!

Corona virüs tedbirleri kapsamında bankalarında çalışma saatleri değişti. Bankalar hangi saatlerde hizmet veriyor? Bankaların çalışma saatleri nedir? Detaylar haberimizde.

15.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:56
Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatler neler? Bankalar hangi saatlerde çalışıyor. Bankalara corona virüs ayarlaması!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kurum vemkuruluş çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Bankalarda vatandaşların kaabalık olarak birarada bulundukları ve uzun süre vakit geçirdikleri alanlar olması nedeniyle bu kurumların çalışm saatlerine kısıtılama getirildi. Peki banakaların yeni çalışma saatleri nedir? Bankalar hangi satler arasında çalışıyor?

BANKALARIN ÇALŞMA SAATLERİ

Türkiye Bankalar Birliği bankalara gönderdiği tavsiye metninde yeni mesai saatini 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

BANKALAR BİRLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir, bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir, yüksek rikli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.

Müşterilerimizin bankaların açıklamalarını takip etmeleri, işlemlerinde dijital kanalları kullanmaları salgınla mücadeleye çok önemli destek olacaktır.

Kamuoyunun, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunlu görülen bu önlemleri ve uygulamaları anlayışla karşılayacağına, bu sayede salgının yayılmasının önlenmesine birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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