Bankalar kaçta açılıyor? Banka açılış kapanış saatleri! Banka çalışma saatleri!

Vatandaşın en çok arattığı konulardan biri bankaların açılış ve kapanış saatleri olarak karşımıza çıkıyor.. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bankaların çalışma saatleri sık sık değiştirilmişti. Peki, şimdi Bankalar kaçta açılıyor? 9 Eylül 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri! İşte, Banka açılış kapanış saatleri!