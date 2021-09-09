Bankalar kaçta açılıyor? Banka açılış kapanış saatleri! Banka çalışma saatleri!
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Bankalar kaçta açılıyor? Banka açılış kapanış saatleri! Banka çalışma saatleri!

Bankalar kaçta açılıyor? Banka açılış kapanış saatleri! Banka çalışma saatleri!
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Vatandaşın en çok arattığı konulardan biri bankaların açılış ve kapanış saatleri olarak karşımıza çıkıyor.. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bankaların çalışma saatleri sık sık değiştirilmişti. Peki, şimdi Bankalar kaçta açılıyor? 9 Eylül 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri! İşte, Banka açılış kapanış saatleri!

Covid-19 kapsamında alınan tedbirler sonrasında bankaların çalışma saatleri sık sık değiştirilmişti. Dolayısıyla vatandaşın en çok arattığı konulardan biri bankaların açılış ve kapanış saatleri oldu. Peki, şimdi Bankalar kaçta açılıyor? 9 Eylül 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri! Detaylar haberimizde! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Bankalar mesai saatlerine 09:00 itibarıyla başlamaktadır.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

  • Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
  • Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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