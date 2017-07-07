Bankalar Ikinci Çeyrekte Kredi Standartlarını Gevşetti

Bankalar, 2017 yılının ikinci çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları gevşetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan-Haziran 2017 dönemi banka kredileri eğilim anketi genel değerlendirmesini açıkladı. Buna göre; bankaların 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren banka kredileri eğilim anketinin Nisan-Haziran 2017 dönemi sonuçları incelendiğinde, bankalar, 2017 yılının ikinci çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları gevşetti. Bireysel kredilerde ise bankaların, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartları temelde aynı bıraktığı görüldü. 2017 yılının üçüncü çeyreği için beklentiler, işletme kredilerinde standartların bir miktar sıkılaşacağı, tüm bireysel kredi türlerinde ise temelde aynı bırakılacağı yönünde oldu.



Kredi talebi açısından bakıldığında, son iki çeyrekte azalış gösteren işletmelerin kredi talepleri, bu çeyrekte önemli bir artış gösterdi. Bireysel kredi türleri incelendiğinde ise konut ve diğer bireysel kredi talebinde artış yaşanırken, taşıt kredi talebinde ciddi bir azalış gerçekleştiği görüldü.



Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi fonlama koşulları sıkılaşmaya devam ederken, yurt dışı fonlama koşulları gevşedi. 2017 yılı üçüncü çeyreği için bankaların beklentileri, yurt içi fonlama koşullarının bir miktar gevşeyeceği, yurt dışı fonlama koşullarının da sıkılaşacağı yönünde oldu.



(İHA)