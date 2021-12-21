Bankalar dövize endeksli Türk lirası mevduatı işlemlerine başlıyor - Haberler Ekonomi
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Bankalar dövize endeksli Türk lirası mevduatı işlemlerine başlıyor

Bankalar dövize endeksli Türk lirası mevduatı işlemlerine başlıyor
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankaların dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili işlemlere gün içinde başlayacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankaların dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili işlemlere gün içinde başlayacağını bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14: 00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri

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