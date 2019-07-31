“Bankalar da elini taşın altına koymalı”
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz indiriminin özel sektörün beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, "Şimdi sıra bankalarımızda.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz indiriminin özel sektörün beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, "Şimdi sıra bankalarımızda. Bankaların kredi kanallarını açması gerekiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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