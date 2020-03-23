Bankalar çalışma saatlerin güncelledi! Diğer bankalardan da bekleniyor
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) dün koronavirüsün yayılmasını engellemek için bankaların çalışma saatlerine yönelik bir tavsiye kararı aldı.
Bu kararda yeni mesai saati 12.00 ila 17.00 arası olarak belirlendi. Bankalar TBB'nin açıklamasının ardından birer birer şube çalışma saatlerinde değişikliğe gittiklerini çıklamaya başladı.
DİĞER BANKALARDAN DA BEKLENİYOR
Bu kapsamda, Alternatif Bank'dadünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla aldığı tedbirler kapsamında şube çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Bankanın şubeleri 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Bültenler