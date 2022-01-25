25 Ocak Salı günü ülke genelinde pek çok yerde kar yağışı nedeniyle zorlu şartlar meydana geldi. Peki, Bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu? Bankalar tatil mi? İşte, detaylar…

Kar yağışı nedeniyle birçok bökede olağanüstü koşullar yaşanırken vatandaşlar bankalar açık mı merak etti. Peki, Bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu? Bankalar tatil mi?

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." dedi.

Özel Bankalar bugün vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

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