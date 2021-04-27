Bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar saat kaça kadar açık?
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Bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar saat kaça kadar açık?

Bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar saat kaça kadar açık?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

29 Nisan ile 17 Mayıs arası 17 günlük Tam kapanma kararı alındı. En çok merak edilen konu ise "Bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar saat kaça kadar açık? " Soruları. Sokağa çıkma yasağı kapsamında bankaların açık olup olmadığı konusunu genelge ile öğrenebilecek olan vatandaşlar, tam kapanmada bankalar kapalı mı, açık mı olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı?

Bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar açık mı sorgusu başladı. Tam kapanma sürecinde bankaların çalışma süreciyle ilgili detaylar da belli oldu. 81 İl Valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesinde bankaların çalışma şekline de verildi. Peki, tam kapanmada bankalar kapalı mı, açık olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

BAZI SEKTÖRLER HARİÇ TÜM İŞ YERLERİ KAPALI OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

KAMUDA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecek.

Bu dönemde;

Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacak.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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