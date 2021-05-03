Bankalar açık mı bugün? Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Bankalar açık mı bugün? Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalar açık mı bugün? Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Bankalar açık mı bugün sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tam kapanma sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşlar, kapanma tedbirlerinin kapsamı ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde tam kapanma sürecine ilişkin tüm detaylar yer alırken sokağa çıkma yasağından muaf sektörler ve çalışanlar da belirtildi. Bankalar ise alınan kararlar ile birlikte çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, Bankalar açık mı bugün? Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor?

Salgın ile mücadelede ilk hafta sonu geride kalırken ülke genelinde yasak denetimleri de tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı tam kapanma genelgesi de vatandaiın gündeminde olmaya devam ediyor. 17 günlük tam kapanmada nerelerin açık, nerelerin kapalı olduğu araştırılırken günlük işlemlerin gerçekletirileceği yerler için sokağa çıkma izninin de nasıl alınacağı merak konusu oldu. Pek çok kişi para gönderme, para çekme gibi işlemlerini yapabilmek için bankaların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi? Bankalar kaçta açılıyor? Bugün bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaya gitmek izin belgesi nasıl alınır? İşte bankaların çalışma saatleri...

BANKALAR AÇIK MI BUGÜN?

Bankaların çalışma saatleri, her bankanın kendi belirlediği saatlere göre gerçekleşecek. Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

BANKAYA GİTMEK İZİN İZİN ŞART MI?

Acil finansal işlemler için bankalara doğrudan gidebilmek mümkün olmayacak. Bankalara gidebilmek için VEFA destek hattından onay almak gerekecek.

BANKAYA GİTME İZNİ NASIL ALINIR?

Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşmak mümkün olabilecek. Bankaya gidilecek gün içerisinde aranıp izin alınması yeterli olacak. İzin almak için en az 2 saat öncesinden aranmış olması gerekecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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