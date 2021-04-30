Bankalar açık mı? Bugün bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Bankalar açık mı? Bugün bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalar açık mı? Bugün bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Bugün bankalar açık mı sorusu ile işlerini kapanma öncesine sıkıştırmak istemeyen vatandaşlar, konuyla ilgili son durumu sorguluyor. Peki, tam kapanmada bankalar açık mı olacak? Bankalar açık mı? Bugün bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler

Tam kapanma sürecinde bankalar müşterilerine asgari personel sayısı ile hizmet vermeye devam edecek. Bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta içi günlerinde bankalar saat 10.00'da açılıyor, 16:00'da kapanıyor olacak.

BANKALAR AÇIK MI?

Yasakta bankalar açık mı sorusu araştırılan hususlar arasında yer alıyor. Tam kapanmada bankalar açık olup olmayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele dolayısıyla 17 gün boyunca tam kapanma sürecine giren Türkiye, bayram sonrası yapılacak değerlendirmeye göre yeni kararlarla gündeme gelecek. Tam kapanmada bankalar açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. İşte, yasaklarda bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

Bankaların tam çalışma düzenini öğrenmek için çağrı merkezlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

PERSONEL SAYISI AZALTILACAK

Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçileceği belirtilen genelgede, şöyle denildi;

*Bu dönemde; Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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