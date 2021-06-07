Bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2021 Banka çalışma saatleri

Haziran ayı normalleşme tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarında ilk hafta geride kaldı, 2021 Banka çalışma saatleri merak konusu oldu. Haftanın ilk mesai gününde bankacılık işlemlerini halletmek için bankaya gidecek olan vatandaşlar "Bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası saatleri nedir? Bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2021 Banka çalışma saatleri nedir?

Haziran ayı normalleşme tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarında ilk hafta geride kaldı, 2021 Banka çalışma saatleri merak konusu oldu. Haftanın ilk mesai gününde bankacılık işlemlerini halletmek için bankaya gidecek olan vatandaşlar "Bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası saatleri nedir? Bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2021 Banka çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye Bankalar Birliği'nin tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler." ifadelerine yer verilmişti.

Kısmi kapanma süreci için Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, HSBC, ING Bank, TEB, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank tarafından yapılan açıklama şöyleydi:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL