Bankalar 31 Aralık'ta açık mı, yarım gün mü? Yılbaşı günü bankalar kaça kadar açık? - Haberler
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Bankalar 31 Aralık'ta açık mı, yarım gün mü? Yılbaşı günü bankalar kaça kadar açık?

Bankalar 31 Aralık'ta açık mı, yarım gün mü? Yılbaşı günü bankalar kaça kadar açık?
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Yılbaşının kutlanacağı cuma gün bankaların hizmet verip vermeyeceği vatandaşları meraklandırdı. Bankalar 31 Aralık'ta açık mı, yarım gün mü? Peki yılbaşı günü bankalar kaça kadar açık? İşte detaylar…

Cuma günü vatandaşlar 2022 yılının gelişini kutlayacaklar. Bankada o gün ya acil bir işiniz olursa? Acil EFT/Havale yapmanız gereken bir durum olursa? Bankalar 31 Aralık'ta açık mı, yarım gün mü? İşte tüm bu sorular için yılbaşı günü bankalar kaça kadar açık? öğrendik…

31 ARALIK BANKALAR AÇIK MI? YILBAŞI GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Yeni yıl için hazırlıklı olmak isteyen vatandaşlar merak ettikleri konularda araştırma yapmaya başladı. Yaşamımızda önemli bir yeri olan bankaların açık olup olmaması merak konusu oldu. 31 Aralık bankalar açık mı? diye soracak olursanız cevabı evet. Peki EFT/Havale yapabilir miyim? derseniz de EFT talimatını saat 09.00-17.00 arası gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın bankalar sadece 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için hizmet vermeyecek. Bu yüzden EFT talimatlarınızı 17.00'den sonrasına bırakmamalısınız. Bankalar resmi tatil sonrası tüm hizmetlerine devam edecektir.

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