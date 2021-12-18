BANKADAN PARA ÇEKTİĞİ SIRADA BAŞINA KİREMİT DÜŞTÜ, YARALANDI

NİĞDE'de banka ATM'sinden para çeken bir vatandaş, başına kiremit düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bankalar Caddesi üzerinde bulunan bir banka ATM'si önünde meydana geldi. Bir vatandaş, ATM'den para çektiği sıralarda altında durduğu binanın çatısındaki kiremit başına düştü. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.