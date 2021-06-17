Bankadan önce züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çalmış
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Bankadan önce züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çalmış

Bankadan önce züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çalmış
Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

BURSA'da, camını kırarak girdiği banka şubesinden 'tuzak' parayı çalıp kaçan İsmail Hakkı A.'nın (28), aynı gün züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çaldığı ortaya çıktı.

BURSA'da, camını kırarak girdiği banka şubesinden 'tuzak' parayı çalıp kaçan İsmail Hakkı A.'nın (28), aynı gün züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çaldığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'ndeki özel bankanın şubesinde meydana geldi. Parke taşı ve dubayla banka şubesinin camını kıran hırsızlık şüphelisi, içeride bir süre dolandıktan sonra veznelerin olduğu bölüme yöneldi. Para koyulan çekmeceleri inceleyen şüpheli, veznelerden birinin kasasında para olduğunu gördü. Şüpheli, 'tuzak' parayı kasadan alınca soygun alarm sistemi devreye girdi. Alarmın çalmasıyla panikleyen şüpheli, parayı da alıp, kaçtı. 'Tuzak' paranın alınmasıyla devreye giren bankadaki alarm sistemi, 155 Çağrı Merkezi'ne otomatik olarak ihbar gönderdi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, şüphelinin, bankadan 50 TL'lik 4 banknot çaldığı belirlendi. Ekipler, kaçan şüphelinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI GÜN ZÜCCACİYEDEN 3 BİN LİRA ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTIBankanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından kaydı bulunan İsmail Hakkı A. olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, İsmail Hakkı A.'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir kafede olduğu bilgisine ulaştı. Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.İsmail Hakkı A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde aynı gün Mustafakemalpaşa'daki züccaciye ürünleri satan bir iş yerinden de 3 bin lira para çaldığı ortaya çıktı. Bir hafta önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Bankadan önce züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çalmış
Bankadan önce züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çalmış
Bankadan önce züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çalmış
Bankadan önce züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çalmış
Bankadan önce züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çalmış
Bankadan önce züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çalmış
Bankadan önce züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çalmış
Bankadan önce züccaciye ürünleri satan iş yerinden 3 bin TL çalmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin

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