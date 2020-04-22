Bankadan maaşını çekmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşa polisten yardım
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Bankadan maaşını çekmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşa polisten yardım

Bankadan maaşını çekmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşa polisten yardım Büyükada'da yaşayan 65 yaş üstü bir vatandaş, bankadan maaşını çekmek isteyince yardımına polis koştu.

22.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:35
Bankadan maaşını çekmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşa polisten yardım

Bankadan maaşını çekmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşa polisten yardım

İSTANBUL - Büyükada'da yaşayan 65 yaş üstü bir vatandaş, bankadan maaşını çekmek isteyince yardımına polis koştu. Polis ekipleri yaşlı adamı bankaya götürdü, maaşını çektikten sonra evine geri bıraktı.

Büyükada Maden Mahallesinde ikamet eden 65 yaş üstü bir vatandaş, korona virüse karşı tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankaya gidemeyince yardımına polis koştu. Maaşını çekmek isteyen vatandaş Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince evinden alınıp bankaya götürüldü. Bankadan maaşını çeken vatandaş tekrar polisler tarafından evine götürüldü.

Bankadan maaşını çekmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşa polisten yardım

Kaynak: İHA

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