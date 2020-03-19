Bankadan çıkan vatandaşa kapkaç yapan zanlılar yakalandı Ümraniye'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek içinde 400 bin lira olan çantayı kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ümraniye'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek içinde 400 bin lira olan çantayı kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Aralık'ta Ümraniye İMES Sanayi Sitesi içerisindeki bir banka şubesinden para çeken kişiyi takip edip içinde 400 bin lira bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 18 Mart'ta 4 şüpheliyi yakalamak için Ümraniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Vedat P. (49) ile yaşı küçük B.P, K.B. ve Ö.P. gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Şüphelilerin banka ve tapuda satış işlemlerini yaptıktan sonra ellerinde yüklü miktarda para olan kişileri takibe alarak hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Vedat P. ve B.P. tutuklanırken Ö.P. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA