Bankadan çıkan kişinin çantasındaki 68 bin euroyu çalmaya kalkıştı; tutuklandı

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da, bankadan para çeken H.H.'nin (48) sırt çantasındaki 68 bin euroyu çalmaya kalkışan A.G. (39) yakalandı. Aynı gün P.H.'nin (21) cep telefonunu çaldığı belirlenen, ifadesinde, "Çantanın içinde para olduğunu gördüm. Sonra birden dönüp bana doğru koşmaya başladı. 'Hırsız var' diye bağırdı" diyen A.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

?Olay, 25 Ocak günü saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir bankanın önünde meydana geldi. H.H., banka şubesinden çektiği 68 bin euroyu sırt çantasına koyup çıktı. Bu sırada bankanın önünde bekleyen A.G., H.H.'nin sırt çantasını açarak parayı çalmaya kalkıştı. H.H. durumu fark edince A.G. koşarak uzaklaştı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.