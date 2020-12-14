Bankadan çektiği krediyi cami tuvaletinde unuttu
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Bankadan çektiği krediyi cami tuvaletinde unuttu

14.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:18
Bankadan çektiği krediyi cami tuvaletinde unuttu

Çankırı'da cami tuvaletinde unutulan 20 bin lira, sahibine teslim edildi.

Çankırı'da cami tuvaletinde unutulan 20 bin lira, sahibine teslim edildi.

Kızılırmak ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ramazan Kütük, kent merkezindeki bir bankadan borçlarını ödemek için 28 bin lira kredi çekti. Çektiği paranın 8 bin lirasını borçlarına dağıtan Kütük, poşet içerisine koyduğu kalan 20 bin lirayı, girdiği Ahmet Yesevi Camii tuvaletinde unuttu.

Tuvalette para dolu poşeti gören Ali Silahsız, durumu Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.

Belediye hoparlöründen para bulunduğuna dair yapılan duyuru üzerine durumu fark eden Kütük, belediyeye giderek parasını teslim aldı.

Parası bulunduğu için büyük sevinç yaşayan Kütük, "Parayı bulandan, teslim edenden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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