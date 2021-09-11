Bankadan çektiği emekli maaşı eve gelmeden çalındı

Denizli'de kızının düğün masrafları için bankadan 1400 TL'lik maaşın çeken emekli, eve geldiğinde parasının çalındığını fark edince büyük üşüntü yaşadı. Bindiği minibüste yaşlı vatandaşın cebinden parasını çalan yankesici, JASAT tarafından kısa sürede yakalandı.

Denizli'de son zamanlarda minibüslerde yaşlıların cebinden para çalınma olayı ile ilgili ihbarların artması sonucu Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), harekete geçti. Didik didik kameraları incelen ekipler 40 yaşındaki Vedat K. isimli şüphelinin minibüslere binerek yanında bulundurduğu poşetle elini gizledikten sonra araçlar sarsıldığı an el çabukluğu yapıp hırsızlığı geçekleştirdiğini tespit etti. Elde ettiği paraları minibüsten indikten sonra sayıp geri Denizli'ye dönen Vedat K. için ekipler çalışma başlattı. Şüphelinin yerini tespit JASAT, Vedat K.'yi bulunduğu yerde kıskıvrak yakaladı. 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan Vedat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Elini cebine attığında çok oldu"

Sabahleyin erken saatte köyden minibüsle Denizli'ye geldiğini anımsatan İ.Ö., kızının düğün masrafları için emekli maaşını çekip alıveriş yaptıktan sonra köyüne dönebilmek için tekrar garaja geldiğini söyledi. Sonradan yankesici olduğunu öğrendiği kişinin de o sırada durakta beklemekte olduğunu belirten İ.Ö., "Önce ben bindim, sonra o bindi. Önce arka tarafa oturmuştu. Minibüs hareket ettikten sonra 'Klima çalışmıyor' bahanesiyle yanıma oturdu. Terslememe rağmen gitmeyince, yanıma oturmasına müsaade ettim. Kılık kıyafeti gayet düzgündü. Evimin bulunduğu Kocadere Mahallesinde araçtan indim. Elimdeki poşetleri buzdolabına koyup elimi cebime attığımda 'Eyvah' dedim. Cüzdanımda 1400 TL para vardı. Birazını harcamıştım ama geriye kalanını da o cebimden çekmiş. Minibüsçüye ulaştım. Kamera kayıtlarını inceleyip jandarmaya ihbarda bulunduk. Jandarma kısa sürede suçluyu yakaladı. Ben bu parayı kızımın düğün masrafları için kullanacaktım. Bu yüzden çok üzüldüm. Benim gibi başka kişilerin de mağdur olmaması için bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Allah razı olsun, jandarma gayret göstererek bu suçluyu yakaladı" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri