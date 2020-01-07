Bankadan çektiği dul- yetim aylığını kaybetti
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Bankadan çektiği dul- yetim aylığını kaybetti

yetim aylığı olan 640 lirayı düşüren Ayşe Arık (64), parayı bulanların kendisine teslim etmesini istedi.

07.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:48
Bankadan çektiği dul- yetim aylığını kaybetti

yetim aylığı olan 640 lirayı düşüren Ayşe Arık (64), parayı bulanların kendisine teslim etmesini istedi.

ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir bankadan, ölen eşinden kendisine bağlanan 640 liralık dul-yetim aylığını çeken Ayşe Arık, alışverişe çıktı. Ancak bir süre sonra Arık, parayı düşürdüğünü fark edip, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye, ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, paraya ulaşamadı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Ayşe Arık, "Parayı bulanın getirmesini istiyorum, yoksa sadakam olsun" dedi.


Kaynak: DHA
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