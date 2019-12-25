Bankadan çaldığı paraları 'Mutlu Noeller' diyerek havaya saçtı

25.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:54

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde polis hırsızlık suçundan gözaltına alınan bir kişinin bankadan çaldığı binlerce doları 'Mutlu Noeller' diyerek havaya saçtığını açıkladı. Polisin açıklamasına göre 65 yaşındaki David Wayne Oliver, Colorado'da Academy Bankası'na yaptığı silahlı soygun sonrası yakınlardaki Sturbucks kafede yakalandı.



Beyaz sakallı soyguncunun bankadan miktarı bilinmeyen paralarla ayrıldığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle