Bankadan çaldığı paraları 'Mutlu Noeller' diyerek havaya saçtı
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Bankadan çaldığı paraları 'Mutlu Noeller' diyerek havaya saçtı

Beyaz sakallı soyguncunun bankadan miktarı bilinmeyen paralarla ayrıldığı bildirildi.

25.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:54
Bankadan çaldığı paraları 'Mutlu Noeller' diyerek havaya saçtı

'nin (ABD) eyaletinde hırsızlık suçundan gözaltına alınan bir kişinin bankadan çaldığı binlerce doları 'Mutlu Noeller' diyerek havaya saçtığını açıkladı. Polisin açıklamasına göre 65 yaşındaki David Wayne Oliver, Colorado'da Academy Bankası'na yaptığı silahlı soygun sonrası yakınlardaki Sturbucks kafede yakalandı.


Beyaz sakallı soyguncunun bankadan miktarı bilinmeyen paralarla ayrıldığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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