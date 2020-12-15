"Bankadan arıyoruz" diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Bankadan arıyoruz" diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar

15.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:02

"Bankadan arıyoruz" diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar İstanbul polisinin düzenlendiği operasyonda şebeke üyesi 25 şahıs gözaltına alındı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bankadan arıyoruz hesabınızdan para çekildi" diyerek telefonla aradıkları vatandaşların hesap bilgilerini ele geçiren...

"Bankadan arıyoruz" diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul polisinin düzenlendiği operasyonda şebeke üyesi 25 şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bankadan arıyoruz hesabınızdan para çekildi" diyerek telefonla aradıkları vatandaşların hesap bilgilerini ele geçiren ve bu yöntemle 2 milyonluk vurgun yapan çeteyi çökertti. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dolandırıcılık soruşturması kapsamında vatandaşları telefonla dolandıran şebekeyi takibe aldı. Şebeke üyelerinin vatandaşları banka müşteri hizmetleri temsilcisi gibi arayarak "Hesabınızdan para çekildi" ifadeleriyle kandırdığı ve hesap bilgilerini ele geçirdiğini belirlendi. Şebekenin mağdurların hesaplarından kendi elemanlarına eft yaparak yaklaşık 2 milyon TL haksız gelir elde ettiği tespit edildi. Aynı yöntemle 29 şüpheliyi dolandıran zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri 23 şüpheli şahsa yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bartın, İzmir, Kayseri, Manisa ve Muğla'da operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturma neticesinde zanlılara yardım ettiği tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı.

İfadeleri alınan 25 zanlı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 7'si ev hapsi, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şahıs ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

'Bankadan arıyoruz' diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar
'Bankadan arıyoruz' diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar
'Bankadan arıyoruz' diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar
'Bankadan arıyoruz' diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar
'Bankadan arıyoruz' diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar
'Bankadan arıyoruz' diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar
'Bankadan arıyoruz' diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hırsızlık çetesinden milyonluk vurgun
Hırsızlık çetesinden milyonluk vurgun
Diyarbakır'da kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar 5 dakikada 200 bin liralık vurgun yaptı
Diyarbakır'da kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar 5 dakikada 200 bin liralık vurgun yaptı
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Bankadan arıyoruz" diyerek 2 milyonluk vurgun yaptılar | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:02:40. #1.15#
title