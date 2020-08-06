Bankadakiler soygun sandı, şiddet mağduru kadın çıktı Bursa'da sevgilisinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın kanlar içerisinde bankaya sığındı.

Bursa'da sevgilisinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın kanlar içerisinde bankaya sığındı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi banka çalışanları yaptı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi 2. Altıngül Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Gülcan B. sevgilisi S.B. ile tartışmaya başladı. Alevlenen tartışma sonrası S.B., sevgilisi Gülcan B.'yi başına vurarak darp etti. Yaralanan kadın kanlar içerisinde can havliyle yakında bulunan bir bankaya sığındı. Kadını kanlar içerisinde gören banka çalışanları önce ne olduğunu anlamadan panik yaşadı. Daha sonra başından kan akan kadına peçete ile tampon yaparak sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sığındığı bankadan sedye ile çıkartılarak ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının tedavisi devam ederken, polis ekipleri şüpheli S.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - BURSA

Kaynak: İHA