Bankadaki 86 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdığını iddia eden kişi, şikayetçi oldu

05.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:32

Manisa'da, telefonla dolandırıcılık yapan kişilere bankadaki 86 bin lirasını kaptırdığını öne süren kişi, jandarmaya başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli Jandarma Karakoluna gelen Muzaffer H. (65), telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve "Banka hesap bilgilerin dolandırıcıların eline geçti" diyerek paralarını iki farklı hesap numarasına aktarmasını istediğini belirtti.

Banka şubesine giderek verilen numaralara 86 bin lira gönderdiğini, daha sonra dolandırıldığını anladığını belirten Muzaffer H. şüphelilerin bulunmasını talep etti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA