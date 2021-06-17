Bankada sahte dolar ile dolandırıcılığa suçüstü
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Bankada sahte dolar ile dolandırıcılığa suçüstü

Bankada sahte dolar ile dolandırıcılığa suçüstü
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'da Mehmet D. (35) ile Osman D., daha önce sahte 29 bin 850 dolar yatırıp, parayı TL olarak çekerek, dolandırdıkları bankayı ikinci kez aynı yöntemle dolandırmaya kalkınca suçüstü yakalandı.

ANKARA'da Mehmet D. (35) ile Osman D., daha önce sahte 29 bin 850 dolar yatırıp, parayı TL olarak çekerek, dolandırdıkları bankayı ikinci kez aynı yöntemle dolandırmaya kalkınca suçüstü yakalandı. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sincan'daki kamu bankasının şubesine 2 ay önce müşteri gibi giden Mehmet D., gişe görevlisine 'arkadaşımın hesabına dolar yatıracağım' dedi. Görevli, Mehmet D.'nin verdiği 400 doları para sayma makinesinden geçirerek, sahte olup olmadığını kontrol ettikten sonra İzmir'deki arkadaşı Osman D.'nin hesabına yatırdı. Mehmet D., sahte doları tespit edemeyen makinenin eski sürüm olduğunu anlayınca, aracında bulunan sahte 29 bin 450 doları da getirip, aynı hesaba yatırmak istediğini söyledi. Mehmet D., böylece sahte 29 bin 850 doları, arkadaşının hesabına yatırdı. Osman D. de bankadaki doları TL'ye çevirerek çekti. Bankanın genel merkezinde yatırılan doların sahte olduğu ortaya çıkınca, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne haber verildi. Polisin kontrolünde de şubedeki para sayma makinesinin eski sürüm olduğu ve güncel olmadığı belirlendi.

TEKRAR DOLANDIRMAYA KALKINCA YAKALANDILARPolisin yakalamak için çalışma başlattığı şüpheliler, Ankara'da 2 ay sonra aynı bankanın bu kez başka bir şubesine gitti. Osman D., aynı yöntemle Mehmet D.'nin hesabına 400 dolar yatırmak istediğini söyledi. Banka görevlisi, dolarları para sayma makinesinden geçirdiğinde sahte olduğunu fark etti. İşlemi gerçekleştiremeyen Osman D., banka görevlisine dolandırıldığını ileri sürerek, şubeden ayrıldı. Banka görevlileri de durumu Ankara Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bildirdi. Bu sırada şansını aynı bankanın başka bir şubesinde deneyen Osman D., banka görevlisine sahte 400 doları verdiği sırada polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adından bölgede çalışma yapan ekipler, yakın bir noktadaki otomobilde bekleyen Mehmet D.'yi de gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise 24 bin 250 sahte dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bankada sahte dolar ile dolandırıcılığa suçüstü
Bankada sahte dolar ile dolandırıcılığa suçüstü
Bankada sahte dolar ile dolandırıcılığa suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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