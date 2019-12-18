Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2)
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Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2)

TUTUKLANDIAntalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan, bir saatin sonunda teslim olan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, sevk edildiği adliyede 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

18.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:05
Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2)

TUTUKLANDI

'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan, bir saatin sonunda teslim olan uyruklu Jamoliddin Orziev, sevk edildiği adliyede 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Orziev'in avukatı, müvekkilinin bankaya girmesindeki amacın fayda sağlamak olmadığını belirterek, yağma suçunun oluşmadığını belirtti, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Talebi reddeden mahkeme, Orziev'in tutuklanmasına hükmetti.


Kaynak: DHA
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