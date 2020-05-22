Bankada işlemi ele verdi İstanbul'dan Sivas'a gelip yaptıkları banka işlemi ile 14 gün kuralını ihlal ettikleri tespit edilen iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

İstanbul'dan Sivas'a gelip yaptıkları banka işlemi ile 14 gün kuralını ihlal ettikleri tespit edilen iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Koyulhisar kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan bu sabah ilçeye gelip evlerine gitmek yerine çarşıda, bankada işlem yapan, 14 gün izole kararına uymayan 2 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası ekiplerimiz tarafından uygulanmıştır. Kurallar ve tedbirler sizlerin sağlığı içindir" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA