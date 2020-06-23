Bankacılıkta Yeni Bir Dönem Başlıyor! BDDK Yeni Kararlar Aldı Bankacılıkta yeni bir dönemin zilleri çalmaya başladı. Gelen bilgilere göre; BDDK bazı değişiklikler yapma kararı aldı.

Bankacılıkta yeni bir dönemin zilleri çalmaya başladı. Gelen bilgilere göre; BDDK bazı değişiklikler yapma kararı aldı. Bu değişiklikler kullanıcıların banka hayatında bazı değişimlere neden olabilir.

BDDK tarafından düzenlenen yönetmeliğe göre; banka müşterilerine iletilen, hassas veri veya sır niteliğinde veri içeren her türlü ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, elektronik bankacılık ile göndermesine karar verildi. Bütün bankalar, kendi elektronik sistemlerinin kullanılması konusunda teşvik edici olacak.

Bankacılıkta güven merkeze alınıyor

Bankacılık sektörünün en önemli konulardan bir tanesi olarak görülen güvenlik, yeni kararla birlikte daha sağlam hale getirilecek. Gmail veya hotmail gibi yabancı kaynaklı hizmetler yerine, bankaların kendi elektronik mekanizmaları tercih edilecek.

Bildiğiniz üzere Hotmail ve Gmail gibi hizmetler Google gibi şirketler tarafından veriliyor. BDDK'nın buradaki amacı, şirketlere veya şahıslara ait bilgilerin güvenli bir şekilde saklanabilmesi. Böylece hem veri güvenliği sağlanacak hem de Türkiye'deki bankacılık sektörü desteklenmiş olacak.

Son olarak yeni düzenleme ile birlikte, iki faktörlü koruma sistemi de yaygınlaştırılıyor. Bankalar tarafından kullanıcılara gönderilecek PDF ve diğer dosyalar iki faktörlü koruma ile korunacak. Tüm bu yeniliklerin 1 Temmuzdan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sizce yeni düzenleme ile birlikte güvenlik artacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.