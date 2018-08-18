Bankacılıkta Erzurum Farkı

Erzurum bankacılık sektöründeki büyümesini sürdürüyor. İl 2018'in ilk altı ayında bankacılık performansı bakımından Bölge illerinin önüne geçti. Erzurum mevcut banka şubesi bakımından bölge illeri içinde ilk sırayı alırken, şube başına düşün nüfus bakımından ise 7'inci sırayı aldı. Erzurum'un banka şubesi sayısı bölge toplamında yüzde 16.30'luk dilim oluşturdu.

BANKA ŞUBESİ SAYISI İLLER DAĞILIMI

BDDK FinTürk 2018 6'ıncı dönem sonuçları itibariyle Erzurum 75 şube ile banka şubesi sayısı bakımından bölge illeri içinde ilk sırayı alırken, ili 68 şubeyle Malatya, 54 şubeyle Elazığ ve Van, 33 şubeyle Erzincan, 30 şubeyle Ağrı, 28 şubeyle Kars, 23 şubeyle Bitlis, 20 şubeyle Muş, 16 şubeyle Bingöl ve Hakkari, 15 şubeyle Ardahan ve Iğdır, 13 şubeyle Tunceli izledi.

BÖLGE İLLERİ ŞUBE BAŞINA DÜŞEN NÜFUS DAĞILIMI

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde banka şubesi başına düşen nüfusun en yoğun olduğu il 20 bin 497 kişiyle Van olurken, en düşük olduğu il 6 bin 346 kişiyle Tunceli olarak kaydedildi. Banka şubesi başına düşen nüfus Malatya'da 11 bin 568, Elazığ'da 10 bin 808, Erzurum'da 10 bin 139, Ağrı'da 17 bin 876, Erzincan'da 7 bin 15, Kars'ta ise 10 bin 273 kişi olarak açıklandı. - ERZURUM