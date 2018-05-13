ENGİN ÖZEKİNCİ - QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, "Bankacılık sektörü geçen yılı çok iyi bir büyüme ile kapatmıştı. Bu yıl bankacılık sektörünün yüzde 15 büyümesini bekliyoruz. Bu oran geçen yılın bir tık altında olacak ama yine oldukça iddialı bir büyüme gerçekleşecek." dedi.

Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bankacılık sektörünün her geçen büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'deki bankacılığın birçok alanda dünya standartlarının üzerinde ve sağlıklı olduğunu dile getiren Tan, şöyle konuştu:

"Bu sağlıklı yapısını önümüzdeki dönemde de koruyacağını düşünüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektörü yüzde 4,6 büyüme kaydetti. Biz de yılın ilk çeyreğinde sektörün üzerinde, yüzde 5,7 büyüme yakaladık. Geçen yıl tüm bankacılık sektörü yüzde 21 büyürken, biz yüzde 31 büyüdük."

Tan, sektör ile ilgili beklentilerine değinerek, "Bankacılık sektörü geçen yılı çok iyi bir büyüme ile kapatmıştı. Bu yıl bankacılık sektörünün yüzde 15 büyümesini bekliyoruz. Bu oran geçen yılın bir tık altında olacak ama yine oldukça iddialı bir büyüme gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Merkez Bankası'nın kararını olumlu ve yerinde buluyorum"

Dolarda hareketli günler yaşandığını belirten Tan, "Yukarıya doğru bir hareket söz konusu. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası piyasaya 2,2 milyar dolarlık bir likitide enjekte etti. Yani Merkez Bankası'nın kararını olumlu ve yerinde buluyorum." diye konuştu.

Tan, tüzel kredilerdeki artışın sektörün büyümesinin üzerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bankacılık sektöründe tüzel kredi büyüklüğü 1,6 trilyon lira civarında. Tüm kredilerde büyüme yüzde 4,6 iken tüzel kredilerde ise bu büyüme yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Tabii bunda kurdaki hareketliliğin de etkisi var. Büyümenin önümüzdeki dönemde de aynı oranlarda devam edeceğini düşünüyoruz. QNB Finansbank olarak önümüzdeki 4-5 yılda sektörün yüzde 30-35'in üzerinde bir büyüme kaydetmeyi hedefliyoruz. Özellikle tüzel ve kuramsal ticari kredilerde piyasaya çok daha fazla destek vermeyi düşünüyoruz. Geçen yıl bunu gerçekleştirdik. Bu yıl da aynı şeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Piyasaya ve sektöre desteğimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek."