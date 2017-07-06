Bankacılık Sektörünün Mevduatı Azaldı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 30 Haziran ile biten haftada 9 milyar 359 milyon 756 bin lira azalarak 1 trilyon 602 milyar 721 milyon 368 bin liraya geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 30 Haziran ile biten haftada 9 milyar 359 milyon 756 bin liralık azalış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 602 milyar 721 milyon 368 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,58 azaldı.



Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 azalışla 870 milyar 236 milyon 97 bin liraya gerilerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,67 düşüşle 640 milyar 521 milyon 500 bin lira oldu.



Yıllık bazda bakıldığında 30 Haziran ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 15,46 ve yabancı para mevduatta yüzde 28,07 artış kaydedildi.



Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,34 düşüşle 802 milyar 237 milyon 225 bin lira oldu. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 0,82 azalarak 539 milyar 826 milyon 482 bin liraya geriledi.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri arttı



Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,22 artışla 351 milyar 65 milyon 547 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 0,50 yükselişle 318 milyar 514 milyon 655 bin lira oldu. Kredi kartı harcama tutarı ise yüzde 0,74 artarak 103 milyar 724 milyon 52 bin liraya yükseldi.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 168 milyar 42 milyon 793 bin lirası konut, 5 milyar 814 milyon 574 bin lirası taşıt ve 177 milyar 208 milyon 180 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 16,74, taksitli ticari krediler yüzde 65,79 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 7,71 arttı.



Kredi kartı harcama tutarının 47 milyar 931 milyon 679 bin lirası taksitli, 55 milyar 792 milyon 373 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.



Kredi hacmi arttı



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 30 Haziran ile biten haftada 14 milyar 432 milyon 232 bin lira arttı.



Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 855 milyar 466 milyon 561 bin liradan 1 trilyon 869 milyar 898 milyon 793 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacminde bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,78, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 22,05 artış kaydedildi.



Verilen kredilerin 1 trilyon 828 milyar 928 milyon 846 bin lirası mali olmayan kesime, 40 milyar 969 milyon 947 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.



Dönemler itibarıyla toplam kredi hacmi ve toplam mevduat şöyle:





Tarih Toplam kredi hacmi (Bin TL) Toplam mevduat (Bin TL) 29.01.2016 1.462.789.790 1.258.974.840 26.02.2016 1.474.594.121 1.279.441.104 25.03.2016 1.468.915.369 1.288.647.084 29.04.2016 1.484.170.580 1.288.438.548 27.05.2016 1.518.355.284 1.320.095.429 24.06.2016 1.522.248.065 1.327.349.789 29.07.2016 1.545.761.251 1.335.183.830 26.08.2016 1.551.697.474 1.354.228.937 30.09.2016 1.573.138.811 1.352.997.267 28.10.2016 1.592.377.343 1.378.096.664 25.11.2016 1.649.953.804 1.436.515.549 30.12.2016 1.686.908.873 1.472.896.004



27.01.2017 1.764.908.970 1.537.716.959 24.02.2017 1.724.170.526 1.491.217.073



31.03.2017 1.782.745.072 1.536.453.863



28.04.2017 1.809.584.468 1.566.955.748



26.05.2017 1.845.264.232 1.597.283.384 02.06.2017 1.839.620.338 1.581.368.243 09.06.2017 1.846.876.418 1.595.262.159 16.06.2017 1.851.034.923 1.598.787.713



23.06.2017 1.855.466.561 1.612.081.124 30.06.2017 1.869.898.793 1.602.721.368