Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Ağustos haftasında 65,3 milyar lira azalarak 4 trilyon 30,1 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Ağustos haftasında 65,3 milyar lira azalarak 4 trilyon 30,1 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 20 Ağustos ile biten haftada 65 milyar 296 milyon 691 bin lira azalarak 4 trilyon 30 milyar 118 milyon 316 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,94 azalarak 1 trilyon 750 milyar 646 milyon 990 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,29 gerileyerek 2 trilyon 143 milyar 435 milyon 900 bin liraya düştü.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 26 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 232 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 20 Ağustos itibarıyla 77 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,10 azalarak 681 milyar 981 milyon 212 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,36 azalışla 554 milyar 920 milyon 571 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,48 düşüşle 246 milyar 818 milyon 949 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 255 milyar 45 milyon 281 bin lirası konut, 9 milyar 830 milyon 247 bin lirası taşıt ve 417 milyar 105 milyon 684 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 20 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 10 milyon 40 bin lira azalarak 3 trilyon 774 milyar 456 milyon 885 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,11 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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