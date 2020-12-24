Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

24.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:26
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı,18 Aralık ile biten haftada 3,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 649,2 milyar liraya indi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı,18 Aralık ile biten haftada 3,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 649,2 milyar liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 807 milyon 822 bin lira azalarak 3 trilyon 652 milyar 987 milyon 281 bin liradan, 3 trilyon 649 milyar 179 milyon 459 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,36 azalışla 1 trilyon 550 milyar 384 milyon 70 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,25 azalarak 1 trilyon 969 milyar 382 milyon 15 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 654 milyon dolar artarak 261 milyar 742 milyon dolara çıktı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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