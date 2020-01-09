Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

09.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:02

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 4,1 milyar lira azalarak 2 trilyon 624,4 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 3 Ocak ile biten haftada 4 milyar 55 milyon 882 bin lira azalarak 2 trilyon 628 milyar 432 milyon 778 bin liradan, 2 trilyon 624 milyar 376 milyon 896 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,97 azalışla 1 trilyon 237 milyar 587 milyon 953 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,83 yükselerek 1 trilyon 282 milyar 361 milyon 198 bin lira oldu.



Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 666 milyon dolar artarak 224 milyar dolar 778 milyon dolara çıktı.



Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 194 milyar 376 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 165 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 211 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.



Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,56 artarak 448 milyar 122 milyon 907 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,07 azalarak 375 milyar 587 milyon 400 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,20 artarak 153 milyar 224 milyon 471 bin liraya çıktı.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 185 milyar 922 milyon 239 bin lirası konut, 5 milyar 6 milyon 160 bin lirası taşıt ve 257 milyar 194 milyon 508 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azalarak 2 trilyon 562 milyar 176 milyon 144 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,78 artış gösterdi.

Kaynak: AA