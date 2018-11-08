Bankacılık Sektörünün Mevduatı Azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 33 milyar 101 milyon 778 bin lira azalarak 2 trilyon 118 milyar 800 milyon 370 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 2 Kasım ile biten haftada 33 milyar 101 milyon 778 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 118 milyar 800 milyon 370 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,54 azaldı.



Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,62 azalışla 1 trilyon 20 milyar 251 milyon 570 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,98 gerileyerek 983 milyar 335 milyon 598 bin liraya indi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 340 milyon dolar azalarak 188 milyar 783 milyon dolara indi. Bunun 174 milyar 908 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 875 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 146 milyar 55 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 966 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 134 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 753 milyon dolar oldu.



Taksitli ticari krediler azaldı



Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,14 azalışla 391 milyar 794 milyon 633 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 1,32 düşüşle 343 milyar 809 milyon 482 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,64 artışla 131 milyar 103 milyon 832 bin lira oldu.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 682 milyon 530 bin lirası konut, 5 milyar 367 milyon 38 bin lirası taşıt ve 205 milyar 745 milyon 65 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 2 Kasım ile biten haftada 40 milyar 311 milyon 160 bin lira azalarak 2 trilyon 350 milyar 266 milyon 261 bin liraya geriledi.



Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,65 artış gösterdi.