Bankacılık Sektörünün Mevduatı Azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Mayıs ile biten haftada 4 milyar 769 milyon 558 bin lira azalarak 1 trilyon 869 milyar 241 milyon 411 bin liraya düştü.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 4 Mayıs ile biten haftada 4 milyar 769 milyon 558 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 869 milyar 241 milyon 411 bin liraya düşen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,25 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,99 azalışla 993 milyar 674 milyon 989 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,07 yükselişle 773 milyar 191 milyon 652 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 815 milyon dolar azalarak 201 milyar 28 milyon dolara düştü. Bunun 187 milyar 348 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 680 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 152 milyar 251 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 7 milyar 466 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 155 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 476 milyon dolar oldu.



Taksitli ticari krediler yükseldi



Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,18 artışla 392 milyar 852 milyon 231 bin liraya, taksitli ticari krediler yüzde 0,78 artışla 349 milyar 933 milyon 966 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1 artarak 118 milyar 786 milyon 241 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 798 milyon 177 bin lirası konut, 6 milyar 169 milyon 366 bin lirası taşıt ve 205 milyar 884 milyon 688 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 4 Mayıs ile biten haftada 24 milyar 159 milyon 314 bin lira artarak 2 trilyon 201 milyar 725 milyon 860 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,50 artış gösterdi.