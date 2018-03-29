Bankacılık Sektörünün Mevduatı Azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 23 Mart ile biten haftada 400 milyon 111 bin lira azalarak 1 trilyon 802 milyar 352 milyon 711 bin liraya geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 23 Mart ile biten haftada 400 milyon 111 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 802 milyar 352 milyon 711 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,02 azalış kaydedildi.



Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,32 artışla 974 milyar 886 milyon 84 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,06 yükselişle 735 milyar 243 milyon 872 bin lira oldu.



Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 840 milyon dolar azalarak 203 milyar 915 milyon dolara geriledi. Bunun 190 milyar 685 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 230 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.



Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 155 milyar 721 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 7 milyar 292 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 635 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 37 milyon dolar oldu.



Taksitli ticari krediler yükseldi



Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,39 artışla 387 milyar 548 milyon 553 bin lira, taksitli ticari krediler de yüzde 0,25 yükselişle 343 milyar 302 milyon 33 bin lira oldu.



Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,42 artarak 113 milyar 449 milyon 172 bin liraya çıktı.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 179 milyar 704 milyon 787 bin lirası konut, 6 milyar 133 milyon 435 bin lirası taşıt ve 201 milyar 710 milyon 331 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 23 Mart ile biten haftada 12 milyar 398 milyon 473 bin lira artarak 2 trilyon 121 milyar 318 milyon 197 bin liraya yükseldi.



Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,67 artış gösterdi.