Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı,19 Temmuz haftasında 28 milyar lira azalarak 4 trilyon 20,9 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı,19 Temmuz haftasında 28 milyar lira azalarak 4 trilyon 20,9 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 19 Temmuz ile biten haftada 28 milyar 40 milyon 409 bin lira azalarak 4 trilyon 20 milyar 924 milyon 834 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,42 azalışla 1 trilyon 753 milyar 129 milyon 668 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,08 gerileyerek 2 trilyon 128 milyar 325 milyon 198 bin liraya indi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 257 milyar 881 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 230 milyar 315 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 19 Temmuz itibarıyla 791 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,21 artarak 671 milyar 572 milyon 632 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,22 azalışla 557 milyar 352 milyon 489 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,01 yükselişle 241 milyar 733 milyon 15 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 660 milyon 569 bin lirası konut, 10 milyar 98 milyon 11 bin lirası taşıt ve 407 milyar 814 milyon 52 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 865 milyon 412 bin lira azalarak 3 trilyon 753 milyar 321 milyon 183 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,61 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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