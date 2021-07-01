Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Haziran haftasında 22,3 milyar lira artarak 3 trilyon 987 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Haziran haftasında 22,3 milyar lira artarak 3 trilyon 987 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 25 Haziran ile biten haftada 22 milyar 254 milyon 581 bin lira artarak 3 trilyon 987 milyar 18 milyon 622 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,70 yükselişle 1 trilyon 716 milyar 168 milyon 489 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,71 artışla 2 trilyon 132 milyar 338 milyon 458 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 254 milyar 375 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 226 milyar 534 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 25 Haziran itibarıyla 397 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,63 artarak 667 milyar 728 milyon 461 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,14 azalışla 561 milyar 379 milyon 385 bin liraya inerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,12 yükselişle 231 milyar 937 milyon 853 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 886 milyon 619 bin lirası konut, 10 milyar 124 milyon 766 bin lirası taşıt ve 404 milyar 717 milyon 76 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Haziran ile biten haftada 17 milyar 191 milyon 499 bin lira artarak 3 trilyon 768 milyar 865 milyon 877 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,99 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu