Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Haziran haftasında 14,4 milyar lira artarak 3 trilyon 960,2 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Haziran haftasında 14,4 milyar lira artarak 3 trilyon 960,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 11 Haziran ile biten haftada 14 milyar 397 milyon 132 bin lira artarak 3 trilyon 960 milyar 182 milyon 537 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,13 artışla 1 trilyon 704 milyar 272 milyon 692 bin liraya yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,65 azalışla 2 trilyon 119 milyar 110 milyon 338 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 256 milyar 185 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 490 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 11 Haziran itibarıyla 806 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,46 artarak 663 milyar 823 milyon 513 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,96 azalışla 558 milyar 789 milyon 853 bin liraya inerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,52 yükselişle 226 milyar 355 milyon 440 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 162 milyon 397 bin lirası konut, 9 milyar 932 milyon 722 bin lirası taşıt ve 401 milyar 728 milyon 394 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Haziran ile biten haftada 29 milyar 24 milyon 609 bin lira azalarak 3 trilyon 716 milyar 215 milyon 100 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,97 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Antalya Büyükşehir Belediye çalışanlarına 3 bin 150 lira promosyon ödemesi yapılacak
Antalya Büyükşehir Belediye çalışanlarına 3 bin 150 lira promosyon ödemesi yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Yiğit Şardan Roland Garros Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 15:34:51. #1.13#

title