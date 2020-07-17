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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 26,6 milyar lira artarak 3 trilyon 172,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
17.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:32

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 26,6 milyar lira artarak 3 trilyon 172,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 10 Temmuz ile biten haftada 26 milyar 573 milyon 73 bin lira artarak 3 trilyon 146 milyar 83 milyon 541 bin liradan 3 trilyon 172 milyar 656 milyon 614 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,70 artışla 1 trilyon 533 milyar 757 milyon 830 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,77 artarak 1 trilyon 528 milyar 148 milyon 679 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 247 milyon dolar artarak 231 milyar 1 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 202 milyar 504 milyon dolar olurken, bunun 123 milyar 95 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 79 milyar 409 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,91 artarak 574 milyar 361 milyon 713 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,46 yükselerek 523 milyar 493 milyon 836 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,97 artışla 157 milyar 390 milyon 26 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 225 milyar 673 milyon 615 bin lirası konut, 5 milyar 954 milyon 655 bin lirası taşıt ve 342 milyar 733 milyon 443 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 10 Temmuz ile biten haftada 25 milyar 229 milyon 73 bin lira artarak 3 trilyon 175 milyar 933 milyon 105 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,35 artış gösterdi.

Kaynak: AA

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